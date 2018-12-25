2018-12-25T14:19:39+03:00
Происшествия

Известного криминального авторитета задержали в Твери

Вора в законе в ближайшее время депортируют из страны
Виктория ЖУКОВА
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В ближайшее время Гварамия планируют депортирован за пределы страныВ ближайшее время Гварамия планируют депортирован за пределы страныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери был задержан 34-летний Махаре Гварамия - широко известный в криминальных кругах России и ближнего зарубежья под прозвищем Маци Сенакский.

Махаре выходец из Грузии, принадлежит к так называемым ворам в законе. Он входил в группировку, которую возглавлял покойный Дед Хасан. Позже он присягнул Надиру Салифову из Азербайджана.

О задержании сообщила «Экспресс газета». В Твери злоумышленник за определенную плату помогал местным предпринимателям избежать разборок. Однако азербайджанская диаспора города посчитала, что лучше не договариваться с авторитетом, а обратиться в полицию.

После задержания сотрудники уголовного розыска УМВД по Тверской области поместили Гварамия в Центр содержания иностранных граждан. У мужчины есть российское гражданство, которое он получил после фиктивного брака в Саратове.

В ближайшее время Гварамия планируют депортирован за пределы страны.

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