Сильный снегопад ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-25T13:31:37+03:00

В такую погоду спасатели рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Тверской области продолжаются снегопады. Об ухудшении погодных условий сообщил "Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 26 декабря ожидается сильный снегопад в отдельных районах Тверской области. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.

В такую погоду спасатели рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобиль лучше поставить в гараж, на улице следует парковать машину вдали от деревьев, аварийных домов и разнообразных сооружений повышенного риска.

Жителям следует быть внимательными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112).