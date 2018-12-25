2018-12-25T13:31:37+03:00
Происшествия

Сильный снегопад ожидается в Тверской области

Объявлено штормовое предупреждение
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В такую погоду спасатели рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспортеВ такую погоду спасатели рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспортеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжаются снегопады. Об ухудшении погодных условий сообщил "Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 26 декабря ожидается сильный снегопад в отдельных районах Тверской области. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.

В такую погоду спасатели рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобиль лучше поставить в гараж, на улице следует парковать машину вдали от деревьев, аварийных домов и разнообразных сооружений повышенного риска.

Жителям следует быть внимательными и осторожными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осужден мужчина, который вербовал жителей Тверской области в террористы
Власти Тверской области оставят мусор под своим контролем
Подземный тоннель в Чуприяновке Тверской области откроется в конце первого квартала следующего года
Спасо-Преображенский собор в Твери планируют освятить летом следующего года
Тренеру по лыжным гонкам Александру Смирнову из Твери назначена ежемесячная денежная выплата
Известного криминального авторитета задержали в Твери
500 детей из Тверской области посетили новогодний праздник в драмтеатре
Пешеход пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Автомобиль “скорой” попал в аварию в Твери
Около шести тысяч кубометров снега вывезли из Твери на специализированные полигоны
Врач-терапевт получила выплаты за фиктивную диспансеризацию жителей Тверской области
Четыре автомобиля столкнулись “паровозиком” в Твери
Житель Тверской области пострадал во время пожара в бане
Автомобилистка протаранила дерево в Тверской области
Молодой водитель проехал на красный и сбил ребенка в Тверской области
Молодой водитель без прав попал в серьезное ДТП в Тверской области
Заволжье в Твери вновь без тепла и горячей воды
Няня похитила у своих работодателей украшения и деньги на 288 000 рублей в Твери