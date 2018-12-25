2018-12-25T13:00:16+03:00
Общество

500 детей из Тверской области посетили новогодний праздник в драмтеатре

Каждый ребенок получил сладкий подарок
Виктория ЖУКОВА
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Детей встречали Дед Мороз и Снегурочка Фото: областное правительствоДетей встречали Дед Мороз и Снегурочка Фото: областное правительство
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В Твери 24 декабря прошёл областной новогодний праздник для детей. Ребят принимал Тверской академический театр драмы.

Мероприятие посетили 500 детей из разных муниципалитетов - это ребята из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации, воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов, школ-интернатов, дети с инвалидностью, победители и призёры научных, творческих, технических, спортивных конкурсов, ученики православных школ и гимназий, лидеры детских общественных объединений.

В областном правительстве сообщили, что юных гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Всем детям в преддверии праздника вручили сладкие подарки.

Для детей работала площадка русских народных игр, фотозоны с актёрами и ростовыми куклами, а также прошёл показ детского спектакля, выступили цирковые артисты, инструментальные, вокальные и танцевальные детские коллективы.

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