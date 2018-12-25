Пешеход пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Из-за аварии на Волоколамском проспекте собралась пробка
Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Алексей Алексеев
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В Твери около 11:00 столкнулись две легковушки. На перекрестке Волоколамского проспекта и улицы Склизкова дорогу не поделили "Рено Логан" и "Джили".
По предварительным данным, водитель "Рено" ехал по крайней правой полосе в сторону “Южного”. Автомобилист выехал на перекресток уже на мигающий зеленый сигнал светофора. В этот момент налево, на улицу Склизкова стал поворачивать "Джили".
От удара автомобиль "Джили" вылетел на тротуар и врезался в столб светофора. Травмы получил пешеход, который стоял на остановке общественного транспорта. Он был госпитализирован.
На месте работают сотрудники УГИБДД.