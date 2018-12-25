2018-12-25T12:17:11+03:00
Происшествия

Автомобиль “скорой” попал в аварию в Твери

В Газель врезалась легковушка
Виктория ЖУКОВА
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"Скорая" попала в аварию Фото: Елена Максимова"Скорая" попала в аварию Фото: Елена Максимова
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В Твери автомобиль “скорой” попал в аварию. Сегодня, 25 декабря около 11:15 ДТП с участием машины медиков произошло на площади Терешковой.

По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ не пропустил «скорую», которая ехала с включенными спецсигнальными огнями.

Подробности дорожно-транспортного происшествия выясняются.

В результате аварии пострадали три человека - все из бригады врачей. У них диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, а у одного из пострадавших перелом правой ключицы. На месте аварии приехал автомобиль реанимации, пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, что в последние дни аварий в Тверской области стало больше. Водителям следует удвоить бдительность и помнить про правила дорожного движения.

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