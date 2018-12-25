Около шести тысяч кубометров снега вывезли из Твери на специализированные полигоны

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-25T12:00:56+03:00

Всего из города вывезли уже почти 6 тысяч кубометров Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Тверь продолжает засыпать снегом. Поэтому специалисты муниципального предприятия круглосуточно отслеживают состояние улично-дорожной сети города.

Например, вчера, 24 декабря на дорогах Твери работали 20 комбинированных дорожных машин, а тротуары расчищали более 15 тракторов и «Чистиков». По каждому району ездил грейдер, а вручную снег с улиц убирали около 130 дворников. Они расчищали от снега подходы к мостам, остановочным пунктам и пешеходным переходам.

В управлении информации администрации Твери сообщили, что ночью из города снег вывозят на специализированные полигоны. Из-за обильных осадков каждую ночь вывозилось от 300 до 500 кубометров снега. Всего из города вывезли уже почти 6 тысяч кубометров.