Врач-терапевт получила выплаты за фиктивную диспансеризацию жителей Тверской области
В Тверской области после проверки прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача.
Установлено, что на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе были возложены обязанности проконтролировать ведение медицинской документации, статистического учета и отчетности по курируемым разделам работы.
Также она выполняла обязанности врача-терапевта участкового, в частности, проводила
диспансеризацию населения. За это она получила стимулирующие выплаты.
Однако с января по май этого года врач-терапевт умышленно внесла в карточки 50 жителей сведения о прохождении ими первого этапа диспансеризации. Врач расписалась от имени этих лиц и поставила свою подпись, что граждане якобы прошли диспансеризацию.
-В дальнейшем данные о проведении этим лицам первого этапа диспансеризации послужили основанием для неверной оценки деятельности медицинского работника комиссией, последующему начислению и выплате ей стимулирующей выплаты, - сообщили в областной прокуратуре.
Женщина незаконно получила 8 500 рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в межрайонной прокуратуре.