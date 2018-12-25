Врач-терапевт получила выплаты за фиктивную диспансеризацию жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-25T11:30:27+03:00

Она внесла ложные данные в медицинские картойки

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В Тверской области после проверки прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача.

Установлено, что на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе были возложены обязанности проконтролировать ведение медицинской документации, статистического учета и отчетности по курируемым разделам работы.

Также она выполняла обязанности врача-терапевта участкового, в частности, проводила

диспансеризацию населения. За это она получила стимулирующие выплаты.

Однако с января по май этого года врач-терапевт умышленно внесла в карточки 50 жителей сведения о прохождении ими первого этапа диспансеризации. Врач расписалась от имени этих лиц и поставила свою подпись, что граждане якобы прошли диспансеризацию.

-В дальнейшем данные о проведении этим лицам первого этапа диспансеризации послужили основанием для неверной оценки деятельности медицинского работника комиссией, последующему начислению и выплате ей стимулирующей выплаты, - сообщили в областной прокуратуре.

Женщина незаконно получила 8 500 рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в межрайонной прокуратуре.