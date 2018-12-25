Четыре автомобиля столкнулись “паровозиком” в Твери

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-25T11:03:30+03:00

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В Твери на улице Скворцова Степанова столкнулись сразу четыре автомобиля. Авария произошла 24 декабря около 16:50.

42-летний водитель проезжал возле дома №66 на автомобиле BMW 528i. Он не выдержал безопасную дистанцию и “догнал” движущийся впереди “HONDA CRV”. По инерции второй автомобиль врезался в “TOYOTA CAMRY”, а тот в свою очередь в ГАЗ.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель BMW от медицинского свидетельствования на состояние опьянения отказался. В его отношении был составлен административный материал.

Травмы в результате аварии получила 14-летняя девочка-пассажир “HONDA”. Она ехала на переднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. Девочку на “скорой” отвезли в больницу и там оказали всю необходимую помощь.