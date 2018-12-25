2018-12-25T10:35:58+03:00
Происшествия

Житель Тверской области пострадал во время пожара в бане

Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади
Виктория ЖУКОВА
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Во время пожара ожоги получил 44-летний мужчина. Фото: архив "КП"Во время пожара ожоги получил 44-летний мужчина. Фото: архив "КП"
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В Тверской области произошел пожар в бане. Постройка загорелась 24 декабря в 18:28 в деревне Завирье Селижаровского района. Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС, на место происшествия оперативно выехали семь человек из отделения пожарно-спасательной части № 49.

Через 25 минут после прибытия пожар удалось локализовать, а в 20:32 было объявлено о его полной ликвидации.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что предположительной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.

Во время пожара ожоги рук и лица получил 44-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте.

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