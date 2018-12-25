Автомобилистка протаранила дерево в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:58 2018-12-25T09:58:49+03:00

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В понедельник, 24 декабря, в поселке Красномайский, что в Вышневолоцком районе Тверской области, произошла авария, в которой пострадала 46-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 10:50.

Полицейские выяснили, что 46-летняя обладательница "Kia Sportage" не смогла выбрать правильную скорость движения, и не справившись с управлением съехала с дороги, а затем врезалась в пень.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП потерпевшая попала с различными травмами в больницу.