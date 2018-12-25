2018-12-25T09:55:49+03:00
Происшествия

Молодой водитель проехал на красный и сбил ребенка в Тверской области

Девочка была доставлена в больницу
Виктория ЖУКОВА
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После оказания медицинской помощи врачи оставили ребенка на стационарном леченииПосле оказания медицинской помощи врачи оставили ребенка на стационарном леченииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области молодой водитель сбил ребенка. Авария произошла 24 декабря около 15:20.

24-летний парень на автомобили «Мазда 3» проехал регулируемый перекресток улиц Большая Спасская - Калинина в Ржеве на запрещающий сигнал светофора. В итоге водитель сбил 10-летнюю девочку, которая стала переходить дорогу со стороны улицы Большая Спасская по “зебре” справа налево по ходу движения автомобиля.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что девочка получила телесные повреждения. Ее оперативно доставили в больницу. После оказания медицинской помощи врачи оставили ребенка на стационарном лечении.

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