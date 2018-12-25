Молодой водитель без прав попал в серьезное ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-25T09:41:19+03:00

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В понедельник 24 декабря, на 9 км автомобильной дороги Медное - Кумордино, проходящей через Калининский район Тверской области, произошла авария в которой тяжелые травмы получил 28-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда на часах было 04.00.

Установлено, что 28-летний водитель "Nisan Almera" съехал с дороги в кювет, после чего врезался еще и в препятствие. Позднее выяснилось, что ранее мужчина был лишен прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП потерпевший был доставлен с тяжелыми травмами в больницу.