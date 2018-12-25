Заволжье в Твери вновь без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-25T09:11:58+03:00

На этот раз отключения затронут жителей улицы Хромова и Петербургского шоссе

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В Твери жители Заволжского района вновь останутся без тепла и горячей воды. 25 декабря коммунальщики будут устранять дефект на участке трубопровода диаметром 400 мм, который обнаружили на Санкт-Петербургском шоссе.

Работы запланированы в районе дома № 60. С 09:00 в ряде жилых домов по Санкт-Петербургскому шоссе и улице Хромова будет временно отключено отопление и горячая вода.

В администрации Твери сообщили, что ресурсоснабжающая компания заблаговременно выполнила все необходимые для ремонта подготовительные работы. Поэтому специалисты постараются закончить все работы в кратчайшие сроки.

Напомним, днем ранее работы проходили на улице 2-я Красина.