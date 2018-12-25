Няня похитила у своих работодателей украшения и деньги на 288 000 рублей в Твери

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-25T08:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Заволжский районный суд Твери назначил наказание женщине, которая совершила кражу.

Подсудимая с августа 2017 года по август 2018 года работала няней в одном из частных домов Твери. Женщина систематически похищала золотые украшения и деньги у своих работодателей. По итогу злоумышленница обокрала семью на общую сумму в 288 800 рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что женщину признали виновной в тайном хищение чужого имущества в крупном размере. Суд учел наличие у осужденной малолетнего ребенка, явку с повинной и активное сотрудничество со следствием. В результате она получила условное лишение свободы на полтора года.