Няня похитила у своих работодателей украшения и деньги на 288 000 рублей в Твери
Женщина получила условный срок
Женщина обокрала семью на общую сумму в 288 800 рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заволжский районный суд Твери назначил наказание женщине, которая совершила кражу.
Подсудимая с августа 2017 года по август 2018 года работала няней в одном из частных домов Твери. Женщина систематически похищала золотые украшения и деньги у своих работодателей. По итогу злоумышленница обокрала семью на общую сумму в 288 800 рублей.
В пресс-службе суда сообщили, что женщину признали виновной в тайном хищение чужого имущества в крупном размере. Суд учел наличие у осужденной малолетнего ребенка, явку с повинной и активное сотрудничество со следствием. В результате она получила условное лишение свободы на полтора года.