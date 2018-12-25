Боле 4 000 внедорожных мототранспортных средств зарегистрировано в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-25T08:06:57+03:00

При управлении железным конем важно - не лихачить и быть трезвым Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Профилактическая операция "Снегоход" пройдет с регионе с 5 января по 28 февраля

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В Тверской области 5 января стартует профилактическая операция «Снегоход». Планируется, что состоится более 350 специальных рейдов. Их целью станет предупреждение нарушений при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, а также происшествий, возникающих при их использовании.

- На сегодняшний день в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрировано более 4100 внедорожных мототранспортных средств, из них более 2320 – снегоходы, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

С каждый годом в Тверской области становится все больше внедорожной мототехники, поскольку снегоходы и мотовездеходы пользуются популярностью среди любителей активного отдыха.

Профилактические рейды будут проходить в местах массовой эксплуатации техники: акваториях рек и озер, лесных массивов, охотничьих хозяйствах, дорогах общего пользования. Участие в операциях примут инспекторы Гостехнадзора Тверской области, правоохранительных органов, сотрудников Управления МЧС России по Тверской области, региональных министерств природных ресурсов и экологии, лесного хозяйства.

Специалисты будут смотреть зарегистрирована ли машина, прошла ли она технический осмотр. У водителей будут проверять необходимую водительскую категорию и знание навыков безопасного вождения.