Детский музейный центр Твери приглашает на новогодние мастер-классы

СЕГОДНЯ 20:58 2018-12-24T21:00:45+03:00

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В дни новогодних каникул Детский музейный центр ТГОМ приглашают детей и их родителей на интерактивные занятия и мастер-классы! Не забывайте, что на все мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону - 8 (4822) 45-71-76.

2 января в 14.00 – МК по текстильной кукле «Баба Яга. А может Ягодка?» Баба Яга – персонаж славянской мифологии и фольклора, с которым знакомы все дети. На занятии посетители вспомнят волшебные сказки, узнают настолько ли страшна Баба Яга, а также сделают куклу из лоскутов ткани.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

3 января в 14:00 – МК по бумажной кукле «Попрыгунчик» Все дети, без исключения, обожают подвижные игрушки. Конечно, можно купить их в магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать своими руками.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

4 января в 14:00 – МК в керамической мастерской «Рождественский подсвечник». Впереди – Рождество, и всем хочется, чтобы в доме царила чудесная атмосфера. Живая мерцающая свеча подарит всей семье волшебное настроение. Участники мастер-класса смогут изготовить подсвечник из глины. После обжига он превратится в рождественский сувенир, который прослужит долгие годы.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

5 января в 15.00 – МК «Картина в технике кинусайга» (лоскутное шитьё без иголки). Участники поработают в новой технике, узнают об искусстве кинусайга и сотворят собственный шедевр – картину из ярких лоскутков.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (8+)

6 января в 14:00 – МК «Рождественская открытка в технике ручной бумаги». Гости смогут сделать Рождественскую открытку полностью своими руками. Для этого нужно будет сперва приготовить бумажную основу для открытки, а затем украсить её, используя краски, салфетки, сухие цветы и свою фантазию.

Стоимость участия – 200 руб./чел. (7+)

ТАКЖЕ

Ежедневно в 12:00 – экскурсия по выставке авторских кукол «Славянские мифы». Стоимость экскурсионного билета: дети – 50 руб./чел., взрослые – 100 руб./чел.

Адрес: ул. Советская, д. 3 А.