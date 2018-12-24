Два парня похитили мопед у жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 19:44 2018-12-24T19:44:07+03:00

В полиции парни во всем сознались

В полиции они во всем сознались

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В Тверской области у 27-летнего жителя Максатихи украли мопед. Транспортное средство хозяин оставил во дворе своего дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали место кражи, поговорили с очевидцами и наметили пути отхода злоумышленников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в краже. Ими оказались двое безработных местных жителей 24 и 21 года. Злоумышленников отвезли в дежурную часть полиции, там они дали признательные показания.

- Похищенное имущество возвращено владельцу, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Парням грозит до двух лет колонии.