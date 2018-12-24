Два парня похитили мопед у жителя Тверской области
В Тверской области у 27-летнего жителя Максатихи украли мопед. Транспортное средство хозяин оставил во дворе своего дома.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали место кражи, поговорили с очевидцами и наметили пути отхода злоумышленников.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в краже. Ими оказались двое безработных местных жителей 24 и 21 года. Злоумышленников отвезли в дежурную часть полиции, там они дали признательные показания.
- Похищенное имущество возвращено владельцу, - уточнили в УМВД России по Тверской области.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Парням грозит до двух лет колонии.