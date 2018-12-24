2018-12-24T18:37:39+03:00
Общество

Более 12 тысяч детей из Тверской области поправили здоровье в санаториях

Ребята посетили учреждения в этом году
Виктория ЖУКОВА
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В следующем году санатории планируют посетить не менее 11 тысяч детейВ следующем году санатории планируют посетить не менее 11 тысяч детейФото: Мария ЛЕНЦ
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В текущем году 12 024 юных жителя Тверской области отдохнули и прошли лечение в 12 санаториях Верхневолжья. На эти цели из регионального бюджета было выделено порядка 300 млн рублей.

В Тверской области санаторное лечение можно пройти в шести подведомственных региональному министерству здравоохранения учреждений: «Радуга», «Прометей», «Детский психоневрологический санаторий «Новинки», «Вышневолоцкий санаторий для детей с ДЦП и патологией опорно-двигательного аппарата», «Противотуберкулезный санаторий №2» и «Митинский противотуберкулезный санаторий». В этом году их посетили 5 250 детей.

Еще более 6,5 ребят отдохнули в областных санаториях «Валентиновка», «Игуменка», «Компьютерия», «Исток», «Митино» и в пансионате «Верхневолжский».

В областном правительстве сообщили, что в следующем году санатории планируют посетить не менее 11 тысяч детей. На эти цели в областном бюджете уже заложено более 300 млн рублей.

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