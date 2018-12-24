Предприниматель незаконно вырубил лес в Тверской области на 3 млн рублей
В Тверской области полицейские совместно с представителями лесничества в Рамешковском районе обнаружили незаконную вырубку леса. Браконьер срубил более 250 кубометров деревьев, среди которых сосны, осины, ели, березы и ольха.
Своими действиями злоумышленник причинил лесному фонду материальный ущерб почти на три миллиона рублей.
- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что преступление совершил 57 – летний предприниматель, житель Рамешковского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.