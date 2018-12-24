2018-12-24T17:19:47+03:00
Происшествия

Налоговый инспектор задержан по подозрению в получении взятки в Твери

Деньги женщине передал участник оперативно-розыскных мероприятий
Виктория ЖУКОВА
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Женщине передали 700 тысяч рублейЖенщине передали 700 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Твери расследуется уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №10 по Тверской области. Женщину обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, 22 декабря этого года обвиняемая приехала на парковку гипермаркета, который находится на Октябрьском проспекте. Мужчина, который являлся участником оперативно-розыскных мероприятий, передает ей там взятку в сумме 700 тысяч рублей.

Женщина пообещала за деньги оказать содействие в исключении представляемого им Общества из числа организаций, подпадающих под мероприятия налогового контроля. Она согласилась не проводить налоговую проверку по соблюдению законодательства о налогах и сборах в отношении указанного налогоплательщика.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области уточнили, что женщину задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Тверской области. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы, а также решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

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