Налоговый инспектор задержан по подозрению в получении взятки в Твери

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-24T17:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери расследуется уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №10 по Тверской области. Женщину обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, 22 декабря этого года обвиняемая приехала на парковку гипермаркета, который находится на Октябрьском проспекте. Мужчина, который являлся участником оперативно-розыскных мероприятий, передает ей там взятку в сумме 700 тысяч рублей.

Женщина пообещала за деньги оказать содействие в исключении представляемого им Общества из числа организаций, подпадающих под мероприятия налогового контроля. Она согласилась не проводить налоговую проверку по соблюдению законодательства о налогах и сборах в отношении указанного налогоплательщика.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области уточнили, что женщину задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Тверской области. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы, а также решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.