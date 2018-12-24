В Нелидово Тверской области откроется новый бесплатный каток

СЕГОДНЯ 16:46 2018-12-24T16:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

27 декабря в городе Нелидово Тверской области состоится торжественное открытие нового бесплатного катка, который еще совсем недавно представлял из себя почти заброшенную коробку.

Программа праздника обещает быть интересной. Гостей ждут многочисленные конкурсы, мастер-классы по фигурному катанию, яркий флешмоб, а также памятные подарки от организаторов.

На открытии праздничную ленту перережут почетные гости: представители городской администрации и региональных спортивных организаций, общественные деятели и руководители социального проекта «Голосуй за свой каток!». Напомним, во время конкурса жителям российских городов предлагалось оставить заявку на реставрацию катка. В этом сезоне из 338 заявок победила Тверская область, а также необустроенные катки Самары и Хабаровска.

Также в день открытия посетителям катка зададут вопросы о любимых зимних видах спорта, планах на Новый год и не толоько. запланирован и флешмоб: горожане выстроятся на льду в форме сердца. На площадке также можно будет согреться чаем и взять урок у профессиональных инструкторов.

Адрес: ул.Пионерская, 5.

Начало в 14.00.

Приглашают всех!