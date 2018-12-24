2018-12-24T16:28:38+03:00
Общество

Здравоохранение названо одной из самых травмоопасных отраслей в Тверской области

Сатистику подвели в региональном отделении Фонда социального страхования РФ
Виктория ТУШКОВА
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Основными причинами производственных травм стали нарушения требований безопасности, правил дорожного движения и нарушение технологического процесса.Основными причинами производственных травм стали нарушения требований безопасности, правил дорожного движения и нарушение технологического процесса.Фото: Константин ИВШИН
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Согласно подсчётам ведомства в Тверской области с января по декабрь 2018 года произошло 180 несчастных случаев на производстве, из них 135 оказались лёгкими, 39 – тяжёлыми и 6 закончились смертельным исходом.

Также зафиксировано 9 случаев профессиональных заболеваний. При этом случаев производственного травматизма стало меньше по сравнению с прошлым годом (180 против 195), а количество случаев профессиональных заболеваний увеличилось (год назад их было семь). По статистике, травмы на работе чаще всего получают мужчины, а профзаболевания – женщины.

Чаще всего несчастные случаи отмечались на предприятиях в Нелидово, Торже, Ржеве и Вышнем Волочке. Среди отраслей производства самыми травмоопасными в регионе являются лесная и деревообрабатывающая промышленности, а также здравоохранение.

Основными причинами производственных травм стали нарушения требований безопасности и правил дорожного движения, а также нарушение технологического процесса.

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