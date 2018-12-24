2018-12-24T16:13:31+03:00
Общество

Тверскорй хоспис "Анастасия" вошел в пятерку лидеров федерального конкурса "Хедлайнер года-2018"

Окончательный список из 50 номинантов будет сформирован 29 декабря
Ирина ТАРАСОВА
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Тверской хоспис "Анастасия" вошел в пятёрку лидеров своей номинацииТверской хоспис "Анастасия" вошел в пятёрку лидеров своей номинации
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На днях стали известны предварительные итоги федерального конкурса "Хедлайнер года-2018". Напомним, участие в нем принимала и тверская организация - хоспис "Анастасия".

"Оргкомитет премии благодарит вас за активное участие в проекте и поздравляет с тем, что вы вошли в пятерку лидеров своей номинации по результатам народного голосования, что гарантирует вам попадание в шорт-лист премии. Окончательный список из 50 номинантов будет сформирован 29 декабря", - проинформировали организаторы конкурса тверских участников.

- Считаю, что это хорошая акция. Почти 10 тысяч человек проголосовало за нас, многие прочитали и узнали о существовании такой организации, - поделился с "КП" директор хосписа "Анастасия", протоиерей Александр Шабанов. - Мы вошли в пятёрку лидеров своей номинации, поэтому хочется поблагодарить всех, кто проголосовал за нас. Спасибо, друзья! Это общее важное дело!

Напомним, по правилам конкурса победитель (1 место) - общественная организация, оказывающая паллиативную помощь, сможет получить 1 000 000 рублей. Будем надеяться, что хоспис "Анастасия, как финалист, так же получит некий денежный приз.

Тверской хоспис "Анастасия" - единственная в Твери и Тверской области выездная патронажная служба, которая оказывает паллиативную, психологическую, социальную и духовную поддержку онкологическим больным 4-ой клинической группы и их родственникам. Свои услуги хоспис предоставляет совершенно бесплатно. А существует он только на средства благотворителей.

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