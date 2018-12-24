Легковушка врезалась в фуру на автотрассе М-9 в Тверской области
В Тверской области сегодня, 24 декабря легковушка врезалась в большегруз. Авария произошла на 186 километре автотрассы М-9.
63-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ 2104. Около 13:00 по неустановленной причине она выехала на встречную полосу и врезалась в фуру DAF. По предварительным данным, женщина не учла дорожные и метеорологические условия. Ее машину занесло на дороге.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в аварии погиб пассажир легковушки, женщина-водитель получила серьезные травмы.
Участие в ликвидации последствий аварии принимали 11 человек и четыре единицы техники.
В аварии погиб один человек Фото: УМЧС России по Тверской области
Авария произошла на автотрассе М-9 Фото: УМЧС России по Тверской области