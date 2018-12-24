2018-12-24T16:02:01+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в фуру на автотрассе М-9 в Тверской области

Один человек погиб, а еще один в тяжелом состоянии
Виктория ЖУКОВА
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Подробности случившегося устанавливаютсяПодробности случившегося устанавливаютсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области сегодня, 24 декабря легковушка врезалась в большегруз. Авария произошла на 186 километре автотрассы М-9.

63-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ 2104. Около 13:00 по неустановленной причине она выехала на встречную полосу и врезалась в фуру DAF. По предварительным данным, женщина не учла дорожные и метеорологические условия. Ее машину занесло на дороге.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что в аварии погиб пассажир легковушки, женщина-водитель получила серьезные травмы.

Участие в ликвидации последствий аварии принимали 11 человек и четыре единицы техники.

В аварии погиб один человек Фото: УМЧС России по Тверской области

В аварии погиб один человек Фото: УМЧС России по Тверской области

Авария произошла на автотрассе М-9 Фото: УМЧС России по Тверской области

Авария произошла на автотрассе М-9 Фото: УМЧС России по Тверской области

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