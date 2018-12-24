2018-12-24T16:01:24+03:00
Здоровье

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области по-прежнему ниже эпидпорога

Больше всего заболевших среди взрослых
Виктория ЖУКОВА
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на контроле УправленияЗаболеваемость гриппом и ОРВИ находится на контроле УправленияФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области продолжается мониторинг за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На 51 неделе уровень болезни не превысил эпидемические пороги.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что среди деток до двух лет недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже на 17,5 %, среди детей от трех до шести лет - на 14,4 %, среди подростков - на 17,8 %, а среди лиц старше 15 лет - на 5,8 %.

Жители болеют преимущественно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и др.).

Напомним, что в регионе прививку против гриппа сделали 45,4 % населения.

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