Женщина ударила ножом своего сожителя в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-24T15:22:17+03:00

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В Тверской области прокуратура Фировского района поддержка в суде обвинение по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительнице.

На судебном заседании было установлено, что 12 июня этого года женщина выпивала алкоголь со своим сожителем в квартире, которая находится в деревне Большое Эскино Фировского района.

Во время застолья парочка поругалась. Тогда женщина схватила нож и ударила своего сожителя в область груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался.

- Приговором Фировского районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимая была признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор пока еще не вступил в законную силу.