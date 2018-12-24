Женщина ударила ножом своего сожителя в Тверской области
В Тверской области прокуратура Фировского района поддержка в суде обвинение по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительнице.
На судебном заседании было установлено, что 12 июня этого года женщина выпивала алкоголь со своим сожителем в квартире, которая находится в деревне Большое Эскино Фировского района.
Во время застолья парочка поругалась. Тогда женщина схватила нож и ударила своего сожителя в область груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался.
- Приговором Фировского районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимая была признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.