Три человека пострадали при лобовом столкновении минивэна и грузовика в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-24T14:24:13+03:00

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В Тверской области произошло лобовое столкновение минивэна и грузовика. Около 10:00 23 декабря 65-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Caddy» проезжал 257 километр автодороги М-10.

Он решил выехаеть на опережение попутного автомобиля, но не справился с управлением. Минивэн попал в неконтролируемый занос и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Исузу», которым управлял 32-летний мужчина.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получили три человека: водитель и 66-летняя пассажирка «Фольксваген» и 47-летний пассажир «Исузу». Их госпитализировали в районную больницу Вышнего Волочка.