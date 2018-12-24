Три человека пострадали при лобовом столкновении минивэна и грузовика в Тверской области
В Тверской области произошло лобовое столкновение минивэна и грузовика. Около 10:00 23 декабря 65-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Caddy» проезжал 257 километр автодороги М-10.
Он решил выехаеть на опережение попутного автомобиля, но не справился с управлением. Минивэн попал в неконтролируемый занос и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Исузу», которым управлял 32-летний мужчина.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получили три человека: водитель и 66-летняя пассажирка «Фольксваген» и 47-летний пассажир «Исузу». Их госпитализировали в районную больницу Вышнего Волочка.