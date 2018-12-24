2018-12-24T14:24:13+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при лобовом столкновении минивэна и грузовика в Тверской области

Иномарка попала в неконтролируемый занос
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Минивэн сильно искорежило Фото: УГИБДД России по Тверской областиМинивэн сильно искорежило Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области произошло лобовое столкновение минивэна и грузовика. Около 10:00 23 декабря 65-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Caddy» проезжал 257 километр автодороги М-10.

Он решил выехаеть на опережение попутного автомобиля, но не справился с управлением. Минивэн попал в неконтролируемый занос и выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик «Исузу», которым управлял 32-летний мужчина.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что травмы в результате столкновения получили три человека: водитель и 66-летняя пассажирка «Фольксваген» и 47-летний пассажир «Исузу». Их госпитализировали в районную больницу Вышнего Волочка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Здравоохранение названо одной из самых травмоопасных отраслей в Тверской области
Как правильно выбрать красную икру к празднику советуют жителям Тверской области
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тверской области по-прежнему ниже эпидпорога
Тверскорй хоспис "Анастасия" вошел в пятерку лидеров федерального конкурса "Хедлайнер года-2018"
Женщина ударила ножом своего сожителя в Тверской области
Легковушка врезалась в фуру на автотрассе М-9 в Тверской области
55-летний мужчина пропал в Тверской области
Дополнительные услуги при подключении цифрового ТВ могут незаконно навязывать жителям Твери и области
Из-за аварии на Восточном мосту Твери собралась пробка
Несовершеннолетнему продали телефон вместе с сим-картой в Тверской области
Легковушка пробила ограждение и упала с Восточного моста в Твери
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса японского кроссовера в Твери