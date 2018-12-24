55-летний мужчина пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-24T13:46:37+03:00

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи Фото: ВПСО "Сова"

Его ищут уже двое суток

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В Тверской области продолжаются поиски 55-летнего мужчины. Волков Иван Иванович в субботу, 22 декабря 2018 года ушел из дома, который находится в деревне Березье Сандовского района, и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» уточнили, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Пропавший ростом 160 сантиметров, имеет плотное телосложение, черные волосы с сединой и карие глаза.

Был одет в камуфляжные штаны, черные дутые сапоги, вязаную шапку и темную куртку. С собой взял паспорт и телефон.

Мужчина ходит с опущенной головой, у него есть татуировки на обеих кистях рук.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам, которые указаны в ориентировке.