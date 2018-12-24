Дополнительные услуги при подключении цифрового ТВ могут незаконно навязывать жителям Твери и области

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-24T14:11:29+03:00

С вас не должны требовать денег за дополнительные услуги при подключении оборудования. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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- В последнее время имеют место ситуации, когда потребителям незаконно навязываются дополнительные ненужные платные услуги при установке и наладке пользовательского оборудования для приёма цифрового телевещания. Потребитель свободен в заключении договора и, согласно статье 421 Гражданского кодекса РФ, понуждение не допускается, - сообщает ведомство.

Также законом запрещается обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением иных товаров или услуг.

Специалисты Роспотребнадзора призывают всех быть бдительными, и, в случае навязывания дополнительных ненужных платных услуг, писать к исполнителю претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть потраченные деньги (претензию составляют в двух экземплярах, один - подписанный и с поставленной печатью - отавить себе).

С вопосами можно обращаться в в Консультационный центр по защите прав потребителей: (4822) 32-00-02, 32-35-98.