Дополнительные услуги при подключении цифрового ТВ могут незаконно навязывать жителям Твери и области
- В последнее время имеют место ситуации, когда потребителям незаконно навязываются дополнительные ненужные платные услуги при установке и наладке пользовательского оборудования для приёма цифрового телевещания. Потребитель свободен в заключении договора и, согласно статье 421 Гражданского кодекса РФ, понуждение не допускается, - сообщает ведомство.
Также законом запрещается обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением иных товаров или услуг.
Специалисты Роспотребнадзора призывают всех быть бдительными, и, в случае навязывания дополнительных ненужных платных услуг, писать к исполнителю претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть потраченные деньги (претензию составляют в двух экземплярах, один - подписанный и с поставленной печатью - отавить себе).
С вопосами можно обращаться в в Консультационный центр по защите прав потребителей: (4822) 32-00-02, 32-35-98.