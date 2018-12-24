Из-за аварии на Восточном мосту Твери собралась пробка

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-24T13:09:54+03:00

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В Твери около 11:00 на подъезде к Восточному мосту произошла авария. Водитель иномарки не справился с управлением и слетел с моста. Автомобиль пробил ограждение и перевернулся.

На месте работают спасатели и автоинспекторы. Чтобы техника смогла беспрепятственно добраться до места происшествия, частично было перекрыто движение транспортного потока по Восточному мосту. Из-за этого собралась большая пробка.

Водители стоят на мосту в сторону улицы Вагжанова, а также на участке улицы Вагжанова до перекрестка с улицей 15 лет Октября. Автовладельцам стоит заранее построить свой маршрут с учетом интенсивности движения в городе.