2018-12-24T12:37:41+03:00
Общество

Несовершеннолетнему продали телефон вместе с сим-картой в Тверской области

Это является нарушением требований
Виктория ЖУКОВА
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Подростку продали телефон вместе с сим-картойПодростку продали телефон вместе с сим-картойФото: Александр Новиков
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В Тверской области прокуратура Кувшиновского района провела проверку после обращения местной жительницы.

Оказалось, что в сентябре этого года специалист офиса обслуживания и продаж в Кувшиново продал сотовый телефон вместе с сим-картой несовершеннолетнему лицу. Это является нарушением Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ. В договор не были внесены личные данные покупателя (вместо этого внесены сведения специалиста).

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении специалиста офиса обслуживания и продаж возбуждено дело об административном правонарушении. Судья назначил сотруднику штраф в размере пяти тысяч рублей.

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