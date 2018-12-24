Легковушка пробила ограждение и упала с Восточного моста в Твери
В Твери иномарка упала с Восточного моста. Авария произошла около 11:00 24 декабря.
По предварительным данным, водитель «Mitsubishi» ехал со стороны улицы Вагжанова. Он не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло на подъёме. Он пробил ограждение и упал с моста, перевернувшись на крышу.
На месте работают сотрудники регионального УГИБДД и спасатели. Автоинспекторы временно ограничили движение по одной полосе на Восточном мосту. Обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, что водителям следует удвоить бдительность. Из-за неблагоприятных погодных условий только за минувшие выходные произошло 25 аварий на территории Тверской области.