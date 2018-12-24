Несовершеннолетняя девочка попала под колеса японского кроссовера в Твери

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-24T11:46:50+03:00

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В воскресенье, 23 ноября, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Неприятный инцидент случился на Свободном переулке в районе дома №30, когда на часах было около 20:00.

Дорожные полицейские выяснили, что 30-летний водитель "Suzuki SX4" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку, которая пыталась перейти проезжую часть.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, врачи осмотрели несовершеннолетнюю на месте ДТП, а после отпустили домой.