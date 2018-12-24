Несовершеннолетняя девочка попала под колеса японского кроссовера в Твери
Потерпевшую отпустили домой после оказания медицинской помощи
Врачи оказали девочке помощь на месте аварииФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 23 ноября, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Неприятный инцидент случился на Свободном переулке в районе дома №30, когда на часах было около 20:00.
Дорожные полицейские выяснили, что 30-летний водитель "Suzuki SX4" сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку, которая пыталась перейти проезжую часть.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, врачи осмотрели несовершеннолетнюю на месте ДТП, а после отпустили домой.