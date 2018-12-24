2018-12-24T11:44:31+03:00
Здоровье

Мобильные бригады врачей обследовали более 2300 юных жителей Тверской области

В этому году врачи совершили 30 выездов в районы региона
Виктория ЖУКОВА
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Детей осматривали хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, сурдолог, кардиолог и педиатр.Детей осматривали хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, сурдолог, кардиолог и педиатр.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области подвели итог работы детский медицинских бригад. Врачи Детской областной больницы оказали специализированную медицинскую помощь маленьким пациентам из всех районов Верхневолжья. За текущий год специалисты осмотрели 2381 ребенка.

По итогам работы в муниципальных образованиях у детей было выявлено 1396 заболеваний, специалисты выписали 391 направление на дополнительное обследование или госпитализацию в детскую областную больницу.

Детей осматривали хирург, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, сурдолог, кардиолог и педиатр.

Последний в этом году выезд прошел 13 декабря в Лихославльский район. 113 малышей обследовали уролог, хирург, ортопед и невролог.

Напомним, что такие выезды сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.

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