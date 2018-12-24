2018-12-24T11:14:39+03:00
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на улице Левитана в Твери

Травмы получили два человека
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Две иномарки отбросило на три припаркованные машины Фото: УГИБДД России по Тверской областиДве иномарки отбросило на три припаркованные машины Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери столкнулись пять автомобилей. Массовая авария произошла около 17:40 23 декабря на улице Левитана.

27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» проезжал нерегулируемый перекрёсток возле дома №34. Он не уступил дорогу и срезался в автомобиль «Мерседес Бенц GLK220». От удара «Фольксваген» отбросило в припаркованные «Рено Логан» и «Рено Меган», а «Мерседес» врезался в припаркованный «Киа Карнивал».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии травмы получили водитель и 28-летняя пассажирка «Фольксваген». Молодых людей осмотрели врачи и отпустили домой. Девушка ехала пристегнутая ремнем безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несовершеннолетнему продали телефон вместе с сим-картой в Тверской области
Легковушка пробила ограждение и упала с Восточного моста в Твери
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса японского кроссовера в Твери
Мобильные бригады врачей обследовали более 2300 юных жителей Тверской области
Пьяный водитель вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области
В Твери водитель иномарки протаранил два автомобиля и дорожный знак
Аэропорт Внуково получит имя уроженца Тверской области, аконструктора Андрея Туполева
Дневные отключения электричества продолжаются в Твери
Молодой мужчина погиб во время пожара в Тверской области
Светофор отключат на Пожарной площади в Твери
В одном из городов Тверской области на новогодних праздниках запретили пускать фейерверки
Тепло и горячую воду отключат в некоторых домах в Заволжском районе Твери
Автобусы вновь ходят между Тверью и Максатихой
В Тверской области будут судить несовершеннолетнего похитителя велосипеда
В Твери наградили руководство спасательного отряда «СОВА»
Замминстра здравоохранения Тверской области назначен Константин Седов
В Тверской области продолжается всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»
Гостей Торжка Тверской области ждут на «Ёлке у Дарьи Пожарской»
Пожилую жительницу Твери подозревают в краже
Стали известны размеры стипендий для спортсменов из Тверской области
Восемь человек удалось спасти из огня в Тверской области
Полицейские задержали в Тверской области подозреваемых в серии автомобильных краж