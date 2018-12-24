Пять автомобилей столкнулись на улице Левитана в Твери

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-24T11:14:39+03:00

Две иномарки отбросило на три припаркованные машины Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери столкнулись пять автомобилей. Массовая авария произошла около 17:40 23 декабря на улице Левитана.

27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» проезжал нерегулируемый перекрёсток возле дома №34. Он не уступил дорогу и срезался в автомобиль «Мерседес Бенц GLK220». От удара «Фольксваген» отбросило в припаркованные «Рено Логан» и «Рено Меган», а «Мерседес» врезался в припаркованный «Киа Карнивал».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии травмы получили водитель и 28-летняя пассажирка «Фольксваген». Молодых людей осмотрели врачи и отпустили домой. Девушка ехала пристегнутая ремнем безопасности.