Пьяный водитель вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области
Там автомобиль еще и опрокинулся
В больницу попали два пассажира иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 23 декабря, на 128 км дороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, проходящей через Тверскую область, произошла авария с двумя пострадавшими. Авария случилась в 22:00.
Сотрудники ГИБДД установили, что 46-летний водитель "Reno Logan" с признаками опьянения не смог выбрать безопасную скорость движения автомобиля, и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль затем опрокинулся.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 25-летняя женщина и 18-летний мужчина, пассажиры иномарки, попали с травмами в больницу.