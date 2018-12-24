2018-12-24T10:51:36+03:00
Происшествия

Пьяный водитель вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области

Там автомобиль еще и опрокинулся
Альберт БОЙКОВ
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В больницу попали два пассажира иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ больницу попали два пассажира иномарки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 23 декабря, на 128 км дороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, проходящей через Тверскую область, произошла авария с двумя пострадавшими. Авария случилась в 22:00.

Сотрудники ГИБДД установили, что 46-летний водитель "Reno Logan" с признаками опьянения не смог выбрать безопасную скорость движения автомобиля, и съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль затем опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 25-летняя женщина и 18-летний мужчина, пассажиры иномарки, попали с травмами в больницу.

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