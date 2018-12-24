2018-12-24T10:39:55+03:00
Происшествия

В Твери водитель иномарки протаранил два автомобиля и дорожный знак

Легкие травмы в аварии получила молодая женщина
Альберт БОЙКОВ
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Серьезных травм в аварии никто не получил Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиСерьезных травм в аварии никто не получил Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 23 декабря, в Твери произошло ДТП с тремя автомобилями. Авария случилась около 03:20 на улице Макарова в районе дома №64.

Дорожные полицейские выяснили, что 39-летний водитель "Volkswagen Passat" проезжая нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог в нарушении ПДД не предоставил преимущество обладателю "Volkswagen Jetta". В результате 23-летний водитель "Jetta" сначала врезался в "Toyota Fortuner" и "Renault Scenic", а после еще протаранил и дорожный знак.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, 25-летняя пассажирка "Jetta" получила легкие травмы. Врачи осмотрели потерпевшую и отпустили домой.

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