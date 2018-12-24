Аэропорт Внуково получит имя уроженца Тверской области, аконструктора Андрея Туполева

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-24T10:36:20+03:00

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Имя уроженца Тверской области будет носить московский аэропорт Внуково. Такое решение было принято по итогам финала конкурса "Великие имена России".

В результате пять аэропортов получат новые имена: Архангельск – писателя Федора Абрамова (63% голосов), Москва (Внуково) – авиаконструктора Андрея Туполева (48% голосов), Нижневартовск – нефтяника Виктора Муравленко (58% голосов) , Пенза – публициста Виссариона Белинского (46% голосов) и в Санкт-Петербурге – писателя Федора Достоевского (40% голосов).

Напомним, что конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря. Участие в нем приняли 6,2 млн человек. В проекте было представлено 46 имен, которыми гордятся жители отдельных территорий.

Андрей Николаевич Туполев родился в селе Пустомазово недалеко от Кимр. Он был одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института – главного государственного авиационного научного центра в России. А в 1924-1925 годах создал первые советские цельнометаллические самолеты АНТ-2 и АНТ-3, всего Туполев разработал более 100 типов самолетов, многие из которых использовали в годы Великой Отечественной войны.