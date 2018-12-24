Дневные отключения электричества продолжаются в Твери

СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-24T10:13:04+03:00

Сегодня без света остались три района города

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В Твери продолжаются планово-предупредительные работы на объектах электросетевого комплекса. Из-за этого в отдельных домах Твери с 24 по 29 декабря не будет света. Электроэнергию будут отключать только в дневное время и согласно графику, который опубликован на сайте «Тверьгорэлектро».

Сегодня, 24 декабря, без света остались дома в трех районах города.

До 12:00 электричество отключили в Заволжье: на улицах Пленкина, Старобежецкая, Кутузова, Новая Заря, Шишкова, на Затверецкой набережной, 1-ом Клубном переулке, на проезде Новая Зоря, Казанском переулке, и на двух проездах Новая Слобода.

До 16:00 без света остались жители Пролетарского района. Работы проходят по адресам: улицы Халтурина, Криницкого, Восстания, Тракторная, Севастьянова, Семенова, 1-я, 2-я и 3-я за линией ОЖД, Сквозная, Речная, Красного Октября и на проезде Халтурина.

В Центральном районе отключения проходят в два этапа. До 12:00 не будет света в отдельных домах на Спортивном переулке и на улицах Завидова и Садовая.

А до 16:00 отключили электричество на улицах Ефимова, Достоевского и Троицкая, а также на набережной реки Тьмаки.