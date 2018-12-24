2018-12-24T10:41:45+03:00
Происшествия

Молодой мужчина погиб во время пожара в Тверской области

Огонь пожарные тушили несколько часов
Виктория ЖУКОВА
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На месте работали 12 человек и 4 единицы техникиНа месте работали 12 человек и 4 единицы техникиФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области в Нелидово загорелся деревянный дом. Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС России около 22:30 23 декабря.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит одноэтажный дом 1970 года постройки. Полностью потушить возгорание удалось только через два с половиной часа. За это время огонь уничтожил кровлю и повредил отделку по всей площади.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что во время пожара погиб 34-летний мужчина, сын хозяйки дома. Причина возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

На месте работали 12 человек и 4 единицы техники из отделения пожарно-спасательной части №42.

Зимой становится больше пожаров в жилых домах. Поэтому спасатели рекомендуют удвоить бдительность и не забывать про элементарные правила безопасности. Важно не оставлять маленьких детей дома одних.

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