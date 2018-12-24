Светофор отключат на Пожарной площади в Твери
Заработает светофор через несколько часов
Водителям следует удвоить бдительностьФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В Твери на Пожарной площади сегодня, 24 декабря выключат светофор. С 11:00 отключат все светофорные объекты, установленные по углам перекрестка. Это необходимая мера, чтобы провести ремонтные работы на участке.
Планируется, что заработает светофор после 13:00.
В региональной Госавтоинспекции напомнили, что на время отключения светофорного объекта участникам дорожного движения необходимо руководствоваться знаками приоритета. Водителям следует удвоить быть предельно внимательными и осторожными. По возможности лучше выбрать объездные дороги.