В одном из городов Тверской области на новогодних праздниках запретили пускать фейерверки

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-24T09:11:09+03:00

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В Кимрах Тверской области по распоряжению городской администрации запрещены фейерверки. Пускать салюты жители не смогут во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили в местной новостной группе в соцсети «Кимры-Инфо».

Чиновники хотят уберечь граждан от пожаров. Те, кто решит нарушить нововведение, будут иметь дело с полицейскими.

Кроме того, с 24 декабря по 21 января на территории Кимр вводится режим "Повышенная готовность". Он подразумевает усиленный контроль над жителями, обеспечение готовности спецслужб, а также проведение различных инструктажей.

Напомним, что летом в Кимрах из-за Чемпионата мира по футболу был перенесен День города на более безопасное время.