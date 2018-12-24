2018-12-24T08:45:02+03:00
Общество

Тепло и горячую воду отключат в некоторых домах в Заволжском районе Твери

Запланирован ремонт на тепловых сетях
Виктория ЖУКОВА
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Коммунальщики должны закончить ремонт в кратчайшие срокиКоммунальщики должны закончить ремонт в кратчайшие срокиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери коммунальщики обнаружили дефект на участке трубопровода на улице 2-я Красина. Чтобы избежать более серьёзных повреждений сегодня, 24 декабря специалисты приступят к ремонтным работам в районе дома № 7/14.

Все необходимые подготовительные работы ресурсоснабжающая компания выполнила заранее.

На период ремонта с 9:00 в некоторых жилых домах по улицам 2-я Грибоедова, Дачная, Докучаева, Кольцевая, Плеханова, Прошина, Скворцова-Степанова, Хрустальная будет временно отключено отопление и горячая вода.

В администрации Твери сообщили, что устранение дефекта на трубопроводе будет производиться под контролем городского департамента ЖКХ. Коммунальщики должны закончить ремонт в кратчайшие сроки.

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