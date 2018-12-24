2018-12-24T08:09:47+03:00
Общество

Автобусы вновь ходят между Тверью и Максатихой

Пока жителей возит коммерческий перевозчик
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ежедневно из Максатихи в Тверь и обратно ходят четыре рейсаЕжедневно из Максатихи в Тверь и обратно ходят четыре рейсаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области возобновили работу автобусного маршрута от поселка Максатиха до Твери и обратно. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил, отвечая на вопросы жителей региона.

В региональном министерстве транспорта привлекли на данное направление коммерческого перевозчика.

В областном правительстве уточнили, что в декабре обуживать этот маршрут стала компания «М Транс Авто». Ежедневно из Максатихи в Тверь и обратно ходят четыре рейса. Ранее по этому направлению ездил межмуниципальный маршрут №525. Однако его владелец - МУП «Максатихинское АПП» был признан банкротом еще в марте.

За год планируется восстановить полноценное сообщение. Уже в ближайшее время будут проведены открытые конкурсы на маршруты регулярных перевозок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24