В Тверской области будут судить несовершеннолетнего похитителя велосипеда

СЕГОДНЯ 20:08 2018-12-23T20:19:44+03:00

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Постановлением Вышневолоцкого городского суда Тверской области прекращено уголовное дело, которое ранее было возбуждено в отношении двух несовершеннолетних.

Сговорившись, трио юных воров отправились в подъезд многоквартирного дома, откуда затем украли чужой велосипед. В итоге похитителей поймали и возбудили в отношении них уголовное дело. Однако после потерпевшей решил помириться с похитителями, и двум любителей чужого имущества удалось избежать уголовного наказания.

Их товарищу повезло меньше.

Как сообщает пресс-служба Вышневолоцкого городского суда, в удовлетворении ходатайства потерпевших о прекращении уголовного дела в отношении третьего участника преступления было отказано. Дело в том, что ранее судимый несовершеннолетний обвиняется и в ряде других преступлений.