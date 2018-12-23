В Твери наградили руководство спасательного отряда «СОВА»

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-23T18:40:40+03:00

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В пятницу, 21 декабря, результаты работы волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» и его руководства отметили на уровне города и области. В первой половине дня руководитель отряда Артём Баранов и его заместители Инна Крафчик и Анна Цветков посетили общественный совет при УМВД России по Тверской области, где их наградили почетными грамотами и памятными знаками "За честь и достоинство".

А чуть позже Артём и Инна посетили традиционную губернаторскую ёлку, где встретились с главой области Игорем Руденей и руководителем регионального МЧС генерал-майором Арсеном Григоряном.