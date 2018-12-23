Замминстра здравоохранения Тверской области назначен Константин Седов

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-23T18:02:05+03:00

До этого он занимал должность начальника Региональной энергетической комиссии

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Константин Седов назначен на должность заместителя Министра здравоохранения Тверской области. В его задачи будут входить вопросы планирования, прогнозирования и экономического обоснования целевых программ по развитию и совершенствованию системы регионального здравоохранения

Константин Владимирович Седов в 2000 году окончил Тверской государственный технический университет по специальности "Менеджмент", а 2018 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе переподготовки.

2000-2012 гг. работал в отделе цен Тверской области, затем Главного управления "Региональной энергетической комиссии Тверской области".

2012-2015 гг. - заместитель Министра транспорта Тверской области.

2015-2017 гг. - заместитель Министра финансов Тверской области, начальник управления финансирования отраслей экономики и бюджетных инвестиций.

2017-2018 гг. - начальник Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области.