В Тверской области продолжается всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-23T17:29:19+03:00

Полицейские поздравили детей с наступающим Новым Годом Фото: УМВД РФ по Тверской области

На этот раз праздник пришел в Удомельский детский дом

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Полицейские Тверской области присоединились к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники ГИБДД вместе с представителями Удомельской автошколы и «Родительского патруля» пришли в гости к воспитанникам Удомельского детского дома.

Ребята рассказывали новогодние стихи, пели песни и загадывали желание. А потом вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения водили хоровод.

Во время мероприятия ребятам в игровой форме рассказали о правилах поведения на дороге, а также вручили сладкие подарки и светоотражающие брелоки.