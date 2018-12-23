2018-12-23T16:19:33+03:00
Общество

Гостей Торжка Тверской области ждут на «Ёлке у Дарьи Пожарской»

Специально для этого проекта были подготовлены необычные аудиогиды
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Без Деда Мороза встреча не обойдетсяБез Деда Мороза встреча не обойдетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Всероссийский историко-этнографический музей и студия «Знаки сезонников» приглашают полностью погрузиться в культурную программу «Ёлка у Дарьи Пожарской», которая будет проходить Торжке. Гостей ждут в музейно-гостиничном комплексе «Гостиница Пожарских» 25-28 декабря, а также 2-5 января.

В каждом из залов музея гостей ждет интерактивный рассказ о жизни и творчестве людей, связанных с Торжком золотого и серебряного века: Николае Львове, Алексее Долгорукове, Алексее Явленском, Евгении Яковлеве и других личностях.

А в парадном зале уже установлена ёлка, которая наряжена в традициях XIX века.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, специально для этого проекта были подготовлены необычные аудиогиды, которые позволят синхронизировать рассказ, музыку, интерьеры гостиницы Пожарских и виды на Дворцовую площадь Торжка.

Получить подробную информацию об экскурсиях и записаться на них можно по телефону +7-904-001-12-89.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожилую жительницу Твери подозревают в краже
Стали известны размеры стипендий для спортсменов из Тверской области
Восемь человек удалось спасти из огня в Тверской области
Полицейские задержали в Тверской области подозреваемых в серии автомобильных краж
Илья Ковальчук из Твери забил две шайбы в ворота «Сан-Хосе»
Театр драмы приглашает жителей Твери на предновогодние представления
В Твери почти две недели разыскивают пропавшего мужчину
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе М-10 Тверской области
Жить Тверской области из-за невнимательности лишился в магазине телефона
Жители Твери встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой
У жителя Твери полицейские нашли синтетические наркотики
Женщина получила тяжелые травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Огонь уничтожил крышу жилого дома в Тверской области
У жителей и гостей Твери есть последний шанс посетить запасники картинной галереи
Мужчина с потерей памяти обнаружен в Тверской области
В дни каникул Музей тверского быта приглашает на мастер-классы
В Ботаническом саду Твери накануне Нового года стал плодоносить Цитрон "Рука Будды"
"Юной Мисс Тверь 2018" стала София Куликова
Авторами лучшей концепций развития парка Текстильщиков в Твери стали студенты ТвГУ
В Твери утвердили городской бюджет на следующий год
Фуру с красной икрой обокрали в Тверской области
Для жителей Морозовских казарм в Твери планируют построить новый дом
Против должностных лиц Эмаусской школы, складировавших в подвале ртутные лампы, тверские следователи возбудили уголовное дело
В Твери проверили, как водители уступают дорогу спецтранспорту