Гостей Торжка Тверской области ждут на «Ёлке у Дарьи Пожарской»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-23T16:19:33+03:00

Специально для этого проекта были подготовлены необычные аудиогиды

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Всероссийский историко-этнографический музей и студия «Знаки сезонников» приглашают полностью погрузиться в культурную программу «Ёлка у Дарьи Пожарской», которая будет проходить Торжке. Гостей ждут в музейно-гостиничном комплексе «Гостиница Пожарских» 25-28 декабря, а также 2-5 января.

В каждом из залов музея гостей ждет интерактивный рассказ о жизни и творчестве людей, связанных с Торжком золотого и серебряного века: Николае Львове, Алексее Долгорукове, Алексее Явленском, Евгении Яковлеве и других личностях.

А в парадном зале уже установлена ёлка, которая наряжена в традициях XIX века.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, специально для этого проекта были подготовлены необычные аудиогиды, которые позволят синхронизировать рассказ, музыку, интерьеры гостиницы Пожарских и виды на Дворцовую площадь Торжка.

Получить подробную информацию об экскурсиях и записаться на них можно по телефону +7-904-001-12-89.