Пожилую жительницу Твери подозревают в краже

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-23T14:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские подозревают 61-летнюю жительницу Твери в краже. К силовикам с заявлением о пропаже имущества обратилась 66-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила о том, что в одном из магазинов города неизвестный похитил её сумку, которая находилась в камере хранения. Ущерб женщина оценила в 34 тысячи рублей.

Прибыв на место преступления полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, после чего принялись искать злоумышленника. В скором времени была задержана и 61-летняя подозреваемая, которая уже призналась в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Следствие продолжается.