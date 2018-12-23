2018-12-23T14:30:21+03:00
Происшествия

Пожилую жительницу Твери подозревают в краже

По версии следователей она украла из камеры хранения чужую сумку
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские смогли найти подозреваемуюПолицейские смогли найти подозреваемуюФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Полицейские подозревают 61-летнюю жительницу Твери в краже. К силовикам с заявлением о пропаже имущества обратилась 66-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила о том, что в одном из магазинов города неизвестный похитил её сумку, которая находилась в камере хранения. Ущерб женщина оценила в 34 тысячи рублей.

Прибыв на место преступления полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, после чего принялись искать злоумышленника. В скором времени была задержана и 61-летняя подозреваемая, которая уже призналась в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Следствие продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гостей Торжка Тверской области ждут на «Ёлке у Дарьи Пожарской»
Стали известны размеры стипендий для спортсменов из Тверской области
Восемь человек удалось спасти из огня в Тверской области
Полицейские задержали в Тверской области подозреваемых в серии автомобильных краж
Илья Ковальчук из Твери забил две шайбы в ворота «Сан-Хосе»
Театр драмы приглашает жителей Твери на предновогодние представления
В Твери почти две недели разыскивают пропавшего мужчину
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе М-10 Тверской области
Жить Тверской области из-за невнимательности лишился в магазине телефона
Жители Твери встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой
У жителя Твери полицейские нашли синтетические наркотики
Женщина получила тяжелые травмы в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Огонь уничтожил крышу жилого дома в Тверской области
У жителей и гостей Твери есть последний шанс посетить запасники картинной галереи
Мужчина с потерей памяти обнаружен в Тверской области
В дни каникул Музей тверского быта приглашает на мастер-классы
В Ботаническом саду Твери накануне Нового года стал плодоносить Цитрон "Рука Будды"
"Юной Мисс Тверь 2018" стала София Куликова
Авторами лучшей концепций развития парка Текстильщиков в Твери стали студенты ТвГУ
В Твери утвердили городской бюджет на следующий год
Фуру с красной икрой обокрали в Тверской области
Для жителей Морозовских казарм в Твери планируют построить новый дом
Против должностных лиц Эмаусской школы, складировавших в подвале ртутные лампы, тверские следователи возбудили уголовное дело
В Твери проверили, как водители уступают дорогу спецтранспорту